Реперша Alyona Alyona підняла актуальну тему для українців - грошову - розкривши деякі деталі з особистого життя, про які мало хто знав

30-річна хіп-хоп- і реп-виконавиця Олена Савраненко (справжнє ім'я Alyona Alyona), яка є прихильницею бодіпозитива, виставила пікантне фото в себе в Instagram, супроводивши його одкровенням про заробітки, передає Politeka.net.

Співачка позувала, замотавшись у шматок бронозової тканини, а-ля Афродіта, доповнивши лук незвичайним головним убором, схожим на давню пектораль.

У пості дівчина зізналася, що часто їздить на таксі, і всі дивуються, що у неї немає власного автомобіля. Тому вона вирішила назвати конкретну суму, скільки грошей витрачає на себе в місяць, і взагалі, на що йдуть зароблені нею кошти.

"Майже кожен таксист, якому мене впізнає, запитує: "А чого не на своїй машині?". І вони дивуються і сміються на мою відповідь, що на своє авто я ще не заробила. Всі думають, що у артистів космічна кількість нулів і скрізь запах доларів", - зазначила Alyona Alyona, додавши, що зі 100% заробітку, які вона отримує за свою діяльність, собі залишає тільки 20%.

"Решта 80% вкладаються в роботу... А ще з усіх грошей, які надходять мені, 13% відсотків йде на благодійність. Найбільше грошей я витрачаю на житло, проїзд і харчування. Підводячи всі транзакції 🙂, в місяць я витрачаю приблизно 1000-1500$. Але останнім часом ця цифра більша, тому що зараз я займаюся переїздом, ходжу по будівельних магазинах з Денисом - докуповуємо необхідні речі, щоб удосконалити своє гніздечко", - зізналася виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Alyona Alyona загриміла в гучний скандал з рекламним роликом, який знімали на Софіївській площі. У кліпі брали участь гонщики, і після зйомок на бруківці залишилися сліди шин. Втім, реперші довелося, не без "ганьби", потім їх власноруч відмивати.

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