Известная украинская реперка Alyona Alyona показала своего отца, которому исполнилось 55 лет
Как пишет Politeka.net, кадрами звезда поделилась в сторис своего Инстаграм. На некоторых архивных кадрах она запечатлена рядом с отцом. Отметим, в Сети часто пишут, что именно на него артистка похожа больше, чем на маму.
30-летняя бывшая воспитательница из Барышевки Алена Савраненко построила карьеру популярной рэперши и выступает под псевдонимом Alyona Alyona.
Малая родина певицы – небольшой поселок Капитановка в Кировоградской области, где она и провела большую часть своего детства. Когда Алене исполнилось 13, ее родители решили переехать поближе к Киеву, в смт Барышевка.
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Сейчас Alyona Alyona живет в Киеве вместе со своим парнем, но на день рождения отца отправилась к родителям.
Отец артистки - наладчик вентиляционных сетей.
Отметим, родители не отпустили дочь без гостинцев. Отец прещентовал Алене собственноручно выращенную картошку, а дала консервацию.
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