Известная исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) впервые показала своего возлюбленного

Как сообщает Politeka.net, известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые вышла в свет со своим возлюбленным – блогером и рэпером из Запорожья по имени Денис. В интервью программе "ЖВЛ" звезда раскрыла подробности своего недавнего переезда к бойфренду.

По словам Алены, для нее это было непривычно, так как до этого парни жили на ее территории, а теперь она поселилась у своего парня. К тому же, певица отмечает, что это довольно-таки серьезный шаг.

Ранее в интервью Кате Осадчей Alyona Alyona призналась, кто у них в доме главный, после того, как она переехала к возлюбленному:

"Я думаю, что 50 на 50. Если у меня больше свободного времени что-то приготовить или забежать в магазин купить кулинарию, то это делаю я. Когда у него больше времени, то он уборкой занимается. Ну, я не против, меня это устраивает", - поделилась артистка.

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