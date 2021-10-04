Українська реп-виконавиця Alyona Alyona показала себе і розповіла, що могло б бути
Як пише Politeka.net, Alyona Alyona зараз є популярною реп-виконавицею. Зірка отримала кілька музичних нагород. Реп виконавицю визнали "найперспективнішим молодим талантом" за версією Anchor Award, "кращим хіп-хоп хітом за версією" YUNA", а також" жінка в музиці " за версією Women in Arts. Зірка продовжує трудиться, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Alyona Alyona була в стильному вбранні, а образ доповнила ефектними окулярами. Зірка додала кілька фото, показавши себе у всій красі.
"А що було б, якби у світі зникла музика?
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В голову прийшла думка, від якої не змогла відв'язатися. І мозок чомусь почав її розкручувати-стало страшно.
Просто уявіть, якщо музика пропаде:
* Ходити стане нудно-завжди, якщо йду кудись одна, то слухаю музику. Навіть якщо йдеш по вулиці, яку знаєш з дитинства, але з музикою-абсолютно новий досвід
* Ви не знали про мене-Олена Олегівна залишилася жити в Баришівці, виховувати дітей
• У таксі не грав би шансон - не так і погано
* У Billie Eilish було б 3 передплатників в інст - а це погано", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Від Про Шансон вогонь", "я без музики не уявляю свого життя", " згодна. Життя без музики неможливе. Я б навіть сказала, що це найкраща річ в житті", "згоден, без музики все бесмисленно".
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