Известная украинская реперка Alyona Alyona вспомнила, какой была раньше, и дала ценные советы

Алена является активным пользователем социальных сетей и часто показывает в стори много личных кадров, работу над съемками очередного клипа или подготовку к будущим съемкам. При этом певица не боится быть настоящей.

В этот раз Алена честно показала себя из прошлого, какой была в 20016 году. Изменилась и ее прическа, и стиль в одежде, но не любовь к музыке. Чтобы немного поностальгировать, звезда также символично оставила несколько советов, которые ей хотелось бы дать себе в 18.

«Не нужно нервничать. Будь благодарной за то, что имеешь. Проявляй свои лучшие качества. Учись прощать, ставь перед собой новые цели. Не бойся открываться людям, не позволяй манипулировать собой. Жажди открывать что-то новое, цени свою семью. Создай вокруг себе команду, способную поддержать», - высказалась певица.

Также звезда поделилась в сторис своего Инстаграм другими архивными кадрами. На некоторых архивных кадрах она запечатлена рядом с отцом. Отметим, в Сети часто пишут, что именно на него артистка похожа больше, чем на маму.

30-летняя бывшая воспитательница из Барышевки Алена Савраненко построила карьеру популярной рэперши и выступает под псевдонимом Alyona Alyona.

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