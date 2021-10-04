Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona показала себя и рассказала, что могло бы быть

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona сейчас является популярной рэп-исполнительницей. Звезда получила несколько музыкальных наград. Рэп исполнительницу признали "Самым перспективным молодым талантом" по версии Anchor Award, "Лучшим хип-хоп хитом по версии "YUNA", а также "Женщина в музыке" по версии Women in Arts. Звезда продолжает трудится, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Alyona Alyona была в стильном наряде, а образ дополнила эффектными очками. Звезда добавила несколько фото, показав себя во всей красе.

"А что было бы, если бы в мире исчезла музыка?

В голову пришла мысль, от которой не смогла отвязаться. И мозг почему-то начал ее раскручивать - стало страшно.

Просто представьте, если музыка пропадет:

• Ходить станет скучно - всегда, если иду куда-то одна, то слушаю музыку. Даже если идешь по улице, которую знаешь с детства, но с музыкой - совершенно новый опыт

• Вы не знали обо мне - Алена Олеговна осталась жить в Барышевке, воспитывать детей

• В такси не играл бы шансон - не так и плохо

• В Billie Eilish было бы 3 подписчиков в инст - а это плохо", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"От о шансоне огонь", "Я без музыки не представляю своей жизни", "Согласна. Жизнь без музыки невозможно. Я бы даже сказала, что это лучшая вещь в жизни", "Согласен, без музыки все бесмысленно".

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