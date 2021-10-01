Хип-хоп- и рэп-исполнительница Аlyona Alyona (Алена Савраненко) является ярой приверженкой бодипозитива, и многие украинки ее поддерживают
Певица в очередной раз подняла в соцсети тему о внешности. В своих "сториз" в Инстаграм Alyona Alyona опубликовала истории обычных девушек, которые ее поразили, передает Politeka.net.
Свой спич звезда сопроводила кадрами, на которых предстала в красном нижнем белье. Савраненко покрутилась перед камерой, абсолютно не стесняясь демонстрировать свои формы.
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По словам рэперши, от осуждения общественности страдают не только полненькие представительницы прекрасного пола, но и диаметрально противоположные.
"Спасибо всем за то, что прислали истории. Многие из них касались девушек с зеркальной ситуацией, наоборот, худенькие, которым постоянно пытаются что-то "втюхать" поесть и обвиняют их в анорексии, булимии, глистах... Это вообще не норма доказывать кому-то, как он должен выглядеть и что ему следует есть, и пытаться накормить тех, кто не хочет есть", - обратилась она к хейтерам.
Alyona Alyona отдельно поделилась историей украинки, которая ее поразила:
"Алена, спасибо, что подымаешь эти темы. Ведь проблема неприятия своего тела касается практически каждой девушки. Я вот постоянно слышу комментарии, типа: "ой, ты такая худая", "ужас, ты хоть что-то ешь?", "ну ты и дрыщь"... Это говорят даже самые близкие люди, а от этого еще больнее... Я такая, как есть, нормальная!".
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