Украинская реперка Alyona Alyona рассказала, какие вещи должны быть у каждого украинца

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артистка решила поделиться своим рейтингом важных вещей.

«Любимые кроссы - это та вещь, которая влияет на 50% настроения. Комфортная и хорошая обувь - топ. Найдите для себя пару, в которую вы прям влюбитесь», - отметила певица.

Также в ее топ-5 вошло худи, в котором всегда тепло, любимый парфюм, патчи для глаз и наушники.

«Наушники должны быть не абы что, а действительно качественная модель, без которой невозможно было бы выйти из дома», - добавила звезда.

В комментариях ей оставили массу комплиментов. Поклонники стали рассказывать о своих важных вещах.

«Тут Вы немножко похожи на Нетту. Крутой образ», «Ты такая красивая, вай-вай», «Наушники - это первое, что я кладу в сумку, а уже потом все остальное», «Ты мой мотиватор», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Alyona Alyona после переезда к парню раскритиковали в сети: «Где же девичья гордость?».

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona показала, как выглядят ее родители.

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