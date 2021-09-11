Відома українська реперка Alyona Alyona показала свого батька, якому виповнилося 55 років
Як пише Politeka.net, кадрами зірка поділилася в сторіс свого Instagram. На деяких архівних кадрах вона відображена поруч з батьком. Відзначимо, в мережі часто пишуть, що саме на нього артистка схожа більше, ніж на маму.
30-річна колишня вихователька з Баришівки Олена Савраненко побудувала кар'єру популярної реперші і виступає під псевдонімом Alyona Alyona.
Мала батьківщина співачки-невелике селище Капітанівка в Кіровоградській області, де вона і провела більшу частину свого дитинства. Коли Олені виповнилося 13, її батьки вирішили переїхати ближче до Києва, в смт Баришівка.
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Зараз Alyona Alyona живе в Києві разом зі своїм хлопцем, але на день народження батька вирушила до батьків.
Батько артистки-наладчик вентиляційних мереж.
Зазначимо, батьки не відпустили доньку без гостинців. Батько прещентовал Олені власноруч вирощену картоплю, а дала консервацію.
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