Відома українська реперка Alyona Alyona розповіла про свого коханого, до якого нещодавно переїхала

Як пише Politeka.net, 30-річна колишня вихователька з Баришівки Альона Савраненко побудувала кар’єру популярної реперки та виступає під псевдонімом Alyona Alyona.

Виконавиця часто ділиться подробицями життя у своєму Indtagram. Нещодавно дівчина розповіла, що вона переїхала жити до свого коханого Дениса. Виконавиця опублікувала щасливе спільне фото, утім обличчя чоловік прикрив пакетом. За словами реперки, її обранець уникає публічності, бо не хоче, щоб йому дорікали у використанні імені виконавиці заради популярності.

В одному із інтерв’ю Alyona Alyona розповіла про те, як вони з Денисом познайомилися та видала деякі факти про коханого.

"Познайомилися ми випадково на деяких наших заходах. А оскільки він теж веде блогерську діяльність, ми запрошували його в нашу команду, щоб генерувати ідеї для нових треків. І все – я його побачила... Тільки це було в листопаді, а зустрілися ми на каву в січні. У певних колах він відомий. Я не скажу, що він блогер-мільйонник, але скажу, що він за мене набагато молодший", – сказала артистка.

Також зірка додала, що її хлопець родом із Запоріжжя.

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