Известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась полезными советами, которые будут актуальными для меломанов
Исполнительница посвятила новый пост в Инстаграм музыке и тому, как ею правильно наслаждаться. Об этом пишет Politeka.net. Так, Алена решила поделиться с поклонниками полезными советами, которые могут сделать прослушивание музыки боле приятным.
«Ты слушаешь музыку неправильно!», - начала свой пост знаменитость.
Для начала она посоветовала всегда подтанцовывать под музыку, не забывая о "каче" головой.
«Ты в клипе! Да-да, ты не просто слушаешь трек, ты уже герой клипа. Ты не едешь на маршрутке с работы, ты мчишься на красном кабриолете рядом с симпатичным Антонио и загадочно глядишь на дорогу. 3. Не знаем всех слов. Касается англоязычных песен. Четко поем только припев, потом придумываем что-то похожее, чтобы казалось будто знаем все слова из песни», - также написала рэперша.
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Она также с юмором посоветовала включать громкость в наушниках на максимум, попрощавшись со своей барабанной перепонкой.
Этот пост Алена сопроводила собственным фото. На нем исполнительница позировала на фоне стрит-арта в белой футболке и ярких леггинсах, а также с наушниками в ушах.
Поклонники отреагировали на ее пост.
«Какая ты красавица», «Танцую под твои треки», «Какая ты самоуверенная. Как достигла этого?», - пишут люди.
Напомним, Alyona Alyona показала, как выглядят ее родители, и на кого она похожа.
Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно показала, как она выглядела пять лет назад.
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