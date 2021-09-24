Известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась полезными советами, которые будут актуальными для меломанов

Исполнительница посвятила новый пост в Инстаграм музыке и тому, как ею правильно наслаждаться. Об этом пишет Politeka.net. Так, Алена решила поделиться с поклонниками полезными советами, которые могут сделать прослушивание музыки боле приятным.

«Ты слушаешь музыку неправильно!», - начала свой пост знаменитость.

Для начала она посоветовала всегда подтанцовывать под музыку, не забывая о "каче" головой.

«Ты в клипе! Да-да, ты не просто слушаешь трек, ты уже герой клипа. Ты не едешь на маршрутке с работы, ты мчишься на красном кабриолете рядом с симпатичным Антонио и загадочно глядишь на дорогу. 3. Не знаем всех слов. Касается англоязычных песен. Четко поем только припев, потом придумываем что-то похожее, чтобы казалось будто знаем все слова из песни», - также написала рэперша.

Она также с юмором посоветовала включать громкость в наушниках на максимум, попрощавшись со своей барабанной перепонкой.

Этот пост Алена сопроводила собственным фото. На нем исполнительница позировала на фоне стрит-арта в белой футболке и ярких леггинсах, а также с наушниками в ушах.

Поклонники отреагировали на ее пост.

«Какая ты красавица», «Танцую под твои треки», «Какая ты самоуверенная. Как достигла этого?», - пишут люди.

Напомним, Alyona Alyona показала, как выглядят ее родители, и на кого она похожа.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно показала, как она выглядела пять лет назад.

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