Хіп-хоп- і реп-виконавиця Аlyona Alyona (Олена Савраненко) є затятою прихильницею бодіпозитиву, і багато українців її підтримують

Співачка в черговий раз підняла в соцмережі тему про зовнішність. У своїх "сторіз" в Instagram Alyona Alyona опублікувала історії звичайних дівчат, які її вразили, передає Politeka.net.

Свій спіч зірка супроводила кадрами, на яких постала в червоній нижній білизні. Савраненко покрутилася перед камерою, абсолютно не соромлячись демонструвати свої форми.

За словами реперші, від засудження громадськості страждають не тільки повненькі представниці прекрасної статі, але й діаметрально протилежні.

"Спасибі всім за те, що надіслали історії. Багато з них стосувалися дівчат з дзеркальною ситуацією, навпаки, худенькі, яким постійно намагаються щось "втюхати" поїсти і звинувачують їх в анорексії, булімії, глистах... Це взагалі не норма доводити комусь, як він повинен виглядати і що йому слід їсти, і намагатися нагодувати тих, хто не хоче їсти", - звернулася вона до хейтерів.

Alyona Alyona окремо поділилася історією українки, яка її вразила:

"Альона, спасибі, що підіймаєш ці теми. Адже проблема неприйняття свого тіла стосується практично кожної дівчини. Я ось постійно чую коментарі, типу: "ой, ти така худа", "жах, ти хоч щось їси?", "ну ти і дрищ"... Це говорять навіть найближчі люди, а від цього ще болючіше... Я така, як є, нормальна!".

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