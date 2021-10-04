Український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов показав, як підтримує фізичну форму, підкоривши своїми спортивними досягненнями.

Як повідомляє Politeka.net, у популярній мережі Тік Ток 51-річний артист опублікував спортивний челендж. Телеведучий показав, як щоранку стрибає на скакалці. Його вбрання на відео дуже швидко змінювалися, а самі стрибки захоплювали дух. Спортом Горбунов займався в домашній обстановці.

"Мій виклик зі скакалкою", - підписав відео артист.

У коментарях йому залишили масу слів підтримки. Молоді користувачі оцінили якість відео, похваливши Горбунова.

"Монтаж крутий", «Король переходів", "Подобається дивитися, як ти ведеш «Танці з зірками», «Круто», «Нічого собі», "Молодієте на очах", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Юрій Горбунов намагається тримати себе у формі. Це не дивно, адже зовсім недавно він вдруге став батьком. Та й дружина шоумена, телеведуча Катя Осадча молодша за нього на 13 років.

Нагадаємо, що Горбунов з Олександрою Зарицькою збентежив зовнішнім виглядом:"не найкраще фото".

Як повідомляла Politeka, Горбунов в образі Остапа Бендера розповів, чого чекати від "Танців з зірками": "зірки будуть...".

Також Politeka писала, що Горбунов запалив з Оленою Шоптенко: барвисті фото.