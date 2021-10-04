Український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов показав, як підтримує фізичну форму, підкоривши своїми спортивними досягненнями.
Як повідомляє Politeka.net, у популярній мережі Тік Ток 51-річний артист опублікував спортивний челендж. Телеведучий показав, як щоранку стрибає на скакалці. Його вбрання на відео дуже швидко змінювалися, а самі стрибки захоплювали дух. Спортом Горбунов займався в домашній обстановці.
"Мій виклик зі скакалкою", - підписав відео артист.
У коментарях йому залишили масу слів підтримки. Молоді користувачі оцінили якість відео, похваливши Горбунова.
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"Монтаж крутий", «Король переходів", "Подобається дивитися, як ти ведеш «Танці з зірками», «Круто», «Нічого собі», "Молодієте на очах", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що Юрій Горбунов намагається тримати себе у формі. Це не дивно, адже зовсім недавно він вдруге став батьком. Та й дружина шоумена, телеведуча Катя Осадча молодша за нього на 13 років.
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