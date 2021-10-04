16-річна дочка популярної української співачки Олі Полякової Маша показала, як розважається на воді зі своєю домашньою улюбленицею. Дівчина поділилася новим відео в Тікток.

Незважаючи на свій юний вік, Маша вже встигла прославитися не тільки за рахунок знаменитої мами. Так, дівчина активно веде сторінки в соцмережах, радуючи передплатників новим контентом, а також створює музику з власною рок-групою «Шви».

Як пише Politeka.net, у новій публікації на своїй сторінці в Тікток Маша показала, як розважається у вільний час.

На кадрах дівчина мчить по річці на катері. За її спиною відкриваються мальовничі краєвиди, проте Полякова-молодша дивиться в камеру і підспівує пісні, яка грає на задньому фоні.

Маша одягнена в чорну куртку і худі, капюшон якого прикрашений милими ріжками. В руках дівчина тримала милу білу собачку на прізвисько Мімі, яка живе у них з мамою вдома.

Передплатники Маші тут же відреагували на її публікацію.

"Маша ти така крута але я розумію що тут так сказати багато людей які тільки шарять за твою маму а не за твій стиль", "красива", "ну крута! що за туш?", "Ти дуже красива", - пишуть люди.

Нагадаємо, молодша дочка Полякової здивувала дикунською поведінкою, співачка розгублена.

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