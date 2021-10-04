Відома українська співачка Злата Огневич відреагувала на критику на свою адресу з приводу шоу «Холостячка» і порівняння з Ксенією Мішиною.

Як відомо, Злата стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де за її серце б'ються чоловіки. За проектом спостерігають багато українців, і, звичайно, їх думки з приводу співачки не завжди збігаються. Як пише Politeka.net, у новому відео на своїй сторінці в Тікток Злата розповіла про негативні коментарі, які отримує від незадоволених глядачів.

На кадрах зірка прогулюється в сонячному парку, раз у раз "шарахаючись" від спливаючих коментарів. Так, Огневич перерахувала головні претензії українців до себе:

"Яке жахливе плаття", "Мішина краще!", "Навіщо тобі проект! Це постановка".

"Коротко про коментарі", - помітила співачка в підписі до відео.

Втім, під цим постом багато українців також почали писати, що сезон, де "холостячкою" була актриса Ксенія Мішина, їм сподобався більше.

"А Мішина реально краще", "Ну за Мішину, факт", "цей сезон теж цікаво дивитися. Але чомусь з Мішиною більше подобалося", "ні, ну плаття в першому випуску реально було жахливе...А все інше класно", "як можна порівнювати? Це дві різні особистості. Мішина прекрасна артистка, Огневич прекрасна співачка, з дуже красивим голосом", "мені навпаки Злата більше Мішиної подобається в ролі Холостячки", - пишуть люди.

Нагадаємо, "холостячка" Огневич потрапила в халепу через сукні з недоречними стразами.

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