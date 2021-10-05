Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, розповіла про те, чому пошук внутрішнього балансу так важливий для жінок.

Раніше сім'я Бабкіних опинилася в центрі скандалу, коли Сергій зізнався, що зрадив дружині з понад сотнею жінок. Музикант підлив масла у вогонь, розповівши, що це були повії. Втім, незважаючи на прозвучали на всю країну визнання чоловіка, Сніжана вирішила його пробачити. Зараз пара щосили демонструє свої щасливі відносини, а Бабкіна активно веде сторінку в Instagram і роздає жінкам поради по відносинам.

Як пише Politeka.net, свій новий пост дружина музиканта присвятила правильному балансу.

"Правильний баланс знайдеться тоді, коли жінка навчиться наповнювати себе! Коли всередині неї стільки любові, стільки подяки, стільки чистоти, чуттєвості, турботи, що це перетворюється в Силу", - написала Сніжана.

Вона додала, що тоді жінка зможе зрозуміти, що їй ніхто нічого не винен, проте одночасно з цим почне отримувати всю необхідну підтримку.

"Тому що таку жінку хочеться надихати, дивувати, оберігати, обдаровувати, любити..!... Жінка, яка вміє отримувати задоволення від кожного свого моменту стає магнітом для успіху, достатку, гармонійних відносин, здійснення бажань... і тільки жіночна жінка притягує до себе мужнього чоловіка", - поділилася своїми роздумами Бабкіна.

Вона супроводила свій пост спільним знімком з чоловіком. На ньому пара позує біля басейну. Бабкін одягнений в чорні штани і розстебнуту білу сорочку, а його дружина сидить в купальнику кольору нюд.

Нагадаємо, Сергій Бабкін з парасолькою в руках розповів, за що любить осінь.

Як повідомляла Politeka, Бабкін з новою зачіскою в обіймах дружини вразив зізнанням.

Також Politeka писала, що дружина Бабкіна в непристойному вигляді притулилася до чоловіка і розкрила правду про їхні стосунки.