Відомий український продюсер, автор пісень і виконавець Потап розсмішив українців пародією на свою дружину Настю Каменських. Артист поділився відео в соцмережах.

Олексій Потапенко (справжнє ім'я виконавця) публікує в соцмережах новий контент не так часто, як його зіркова дружина. У його новій публікації в Тікток не обійшлося без згадки Насті.

Так, Потап вирішив зробити пародію на власну дружину. Він записав відео, наклавши поверх нього голос Каменських.

"Ребзя, ніфігашеньки не встигаю знімати Тіктоки. Напишіть, як ви, як ваш настрій, як Ваші справи ... чи все ви встигаєте?",- "вимовляє" на відео Потап голосом Насті.

При цьому артист намагається наслідувати манерам дружини, роблячи забавні вирази обличчя і розглядаючи свої нігті. Пародія вийшла дуже атмосферною.

Шанувальники Потапа і Насті не змогли пройти повз такого відео.

"Той самий момент коли Льоші голос Насті пасує більше ніж самій Насті", "все отличненько Потапушка Настюше привітали обожнюю вас", смішно", "Ребзя Як перестати переглядати цей відос", "пропоную зробити цей звук новим трендом", "чому так смішно", - пишуть люди.

Нагадаємо, Потап в новому образі викликав бурхливу реакцію Нікітюк і екс-дружини позитиву.

Як повідомляла Politeka, Потап здивував вибором напою для розслаблення, з'явилося відео.

Також Politeka писала, що Потап в обнімку з Каменських показав, як проводить час на вихідних.