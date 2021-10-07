Українська співачка, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна вирішила повернутися на головний паркет країни, знову взявши участь у шоу «Танці з зірками».
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Саніна повідомила радісну для шанувальників новину. Вона знову з'явиться на шоу, але буде вже в іншій ролі. Як відомо, Саніна брала участь в шоу в минулому сезоні. Вона впевнено йшла до перемоги, але посіла друге місце, хоч багато хто і пророкував їй перемогу. У фіналі шоу переможниця Санта Дімопулос вирішила віддати кубок Саніній, але та відмовилася.
"Повертаюся на головний паркет країни @tanci1plus1 в якості судді. Переживаю. Хочу підтримати всіх конкурсантів! Але мені важлива Ваша думка! Якого суддівства ви від мене чекаєте?",- підписала фото зірка.
У коментарях зірці залишили масу захоплених відгуків.
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"Ви будете справедливо судити, я впевнена», «Юля, захопи Тіну на паркет», «Одна з пар буде танцювати під вашу пісню», «Юля, будь ласка, будьте обережні коли будете оцінювати деяких учасників проекту», - пишуть люди.
Нагадавши, Саніну після різкої зміни образу порівняли з Сейлор Мун: "Стривайте, це ж...".
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