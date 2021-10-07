Олег Винник-український співак, зірковий детектив шоу «Маска і суддя проекту "Співають всі" розбурхав новими кадрами на своїй сторінці в Instagram

Артист, якого називають "повелителем вовчиць", поділився ефектними чорно-білими кадрами, на яких був зображений в стильному вбранні, передає Politeka.net.

"Дивлячись у минуле-знімаю капелюх, дивлячись у майбутнє-закочую рукави! P. S. Я вражений кількістю Ваших коментарів в соцмережах під минулою фотографією в капелюсі. Нарахував понад 3,5 тис відгуків 😲 щиро вдячний за активність❤", - написав артист.

Фото викликали просто бурю коментарів. Користувачі Мережі захоплювалися виглядом артиста. При цьому комусь навіть здалося, що Винник знявся без штанів. Таке враження могло скластися через те що штани були світлого відтінку і досить вузькі.

«Король. Неймовірний, найкращий. Прекрасний", "стильний", "Красунчик", "ви крутий", "любимо безмежно", "чоловік-загадка", "на першому фото, з першого погляду кидається, що ви без штанів, ну як то так", - пишуть в коментарях.

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