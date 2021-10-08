Починаюча співачка Slavia (Ярослава Притула), колишня дружина співака Dzidzio (Михайло Хома), розповіла про віщі сни і дала деякі поради щодо їх розшифровки.

Після приблизно 20 років стосунків артисти Дзідзьо і Славія вирішили розлучитися, пише Politeka.net. Співачка розповіла, що планує розвиватися сольно, адже їй набридло бути в тіні успішного екс-чоловіка.

Нещодавно Slavia випустила новий хіт, і зараз її все частіше стали запрошувати на телебачення.

Так, в одному з інтерв'ю артистка розповіла про віщі сни і дала кілька порад щодо їх розшифровки.

"Завжди говорити першу думку після сну. Про те, що ти думаєш... І почуття, включати своє почуття, навіть не думати, відключати мозок, відключати логіку. Просто відчувати, що може бути. І не боятися, якщо щось не так, просто це таке попередження - потрібно бути обережними, потрібно якось звернути увагу на якісь сфери свого життя", - поділилася співачка.

У підписі артистка розповіла, що їй снилося цієї ночі.

"Мені (вже не перший раз) снилася дика кішка, яка зачепила мене кігтем, і намагалася подряпати", - написала колишня дружина Дзідзьо.

Зазначимо, артистка часто ділиться своїми думками в Instagram, на якому у неї вже 23,3 тисячі пыдписників.

Нагадавши, SLAVIA жорстко відповіла Цибульською, висловившись про її стосунки з Дзідзьо

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