Український співак Володимир Дантес і солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна з'ясували, кому з них більше йде спокусливий образ Тіни Кароль з кліпу «Скандал».
Артисти взяли участь в "Ліпсінк-батлі" на шоу "Маскарад", де вони грають за різні команди. Відповідні кадри з'явилися на сторінці проекту в Instagram, пише Politeka.net.
Так, в новому ефірі шоу Дантес і Саніна спародіювали виступ Кароль з її піснею «Скандал». Для номера вони наділи обтягуючі костюми з футуристичним малюнком і приміряли світлі перуки.
Саніна в своєму Instagram поділилася кадрами, на яких можна побачити, як вона повторює спокусливу хореографію Кароль. Співачка танцювала на стільцях і взаємодіяла з підтанцьовкою, яка носила її на руках.
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Українців попросили вибрати, хто з артистів виступив краще. І хоча думки розділилися, в коментарях багато хто вибрав версію Дантеса.
"Вова вогонь", "Юля краще кращої", "Вова браво, це було шикарно", "Вова це щось!", "Вова це було супер, Саніна взагалі не вміє пародіювати , тому і не виходила в минулі випуски на пародії", "Дантес кращий! не кожен чоловік зможе так рухатися", "Юля просто один в один", "Юля дуже схоже", "Дантес талановитий красень завжди вогонь", - пишуть люди.
Нагадаємо, у Мережу потрапили кадри закулісся нового випуску шоу "Маскарад" з Єфросиніною і Ткачем.
Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss нагадала про важливу дату для неї з чоловіком.
Також Politeka писала, що трагедія трапилася в родині чоловіка Дорофєєвої Дантеса під час одного з концертів.