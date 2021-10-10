Мати популярної української співачки Камалії потрапила в серйозну ДТП - жінка їхала трасою з Києва до Чернігова, де її притиснула до узбіччя вантажівка.

Як повідомляє Politeka.net, водій фури зник з місця події. Подробицями дорожньо-транспортної пригоди артистка поділилася у своєму Instagram.

Камалія розповіла, що з її мамою все гаразд, вона не постраждала. Винуватець ДТП пошкодив машину і просто зник з місця події.

"На мамину машину по трасі Київ-Чернігів наїхала фура і навіть не зупинилася! Втекла з місця події! Мама була за кермом, але, слава Господу Богу, не постраждала!"- розповіла співачка.

Камалія подякувала поліцейським за те, що "не змусили надто довго чекати".

Співачка і її мама також припускають, що водії вантажівок через напружений графік часто перевищують швидкість, щоб встигнути доставити товар. При цьому вона згадала, що на рейси в Європі відправляють двох водіїв, щоб вони змінювалися в дорозі та змогли відпочити.

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