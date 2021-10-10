Мать популярной украинской певицы Камалии попала в серьезное ДТП - женщина ехала по трассе из Киева в Чернигов, где ее прижал к обочине грузовик.

Как сообщает Politeka.net, водитель фуры скрылся с места происшествия. Подробностями дорожно-транспортного происшествия артистка поделилась в своем Instagram.

Камалия рассказала, что с ее мамой все в порядке, она не пострадала. Виновник ДТП повредил машину и просто скрылся с места происшествия.

"На мамину машину по трассе Киев - Чернигов наехала фура и даже не остановилась! Удрала с места происшествия! Мама была за рулем, но, слава Господу Богу, не пострадала!" - рассказала певица.

Камалия поблагодарила полицейских за то, что "не заставили чересчур долго ждать".

Певица и ее мама также предполагают, что водители грузовиков из-за напряженного графика часто превышают скорость, чтобы успеть доставить товар. При этом она вспомнила, что на рейсы в Европе отправляют двоих водителей, чтобы они менялись в дороге и смогли отдохнуть.

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