Відомий радіоведучий і фаворит "Холостячки" Ксенії Мішиної Андрій Рибак прийшов на шоу "Хто зверху" і там його збентежив Сергій Притула.
Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є популярним ведучим і гумористом. Він брав участь у різних гумористичних проектах, серед яких була "Ліга сміху". Андрій вирішив поборотися за серце "Холостячки" Ксенії Мішиної й потрапив на проєкт, завдяки якому став відомим.
Так, цього разу Андрій Рибак опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах момент з шоу "Хто зверху", яке веде Сергій Притула і Леся Нікітюк (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Притула звертається до рибалки, і намагається донести слово "халупа". Фаворит "Холостячки" в спеціальних навушниках нічого не чує і намагається прочитати по губах. Однак, він не розуміє, що це за слово, і він думає про нецензурне слово.
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"Я просто дуже культурний! Варіант у мене був відразу, проте я не міг його озвучити", — виправдався Андрій Рибак.
Шанувальники залишили безліч коментарів під цим відео: "Я вмирала від сміху коли дивилася передачу, це було дуже смішно", "У мене теж такий варіант був", "Аж почервонів, як виривалося".
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