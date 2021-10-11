Відомий ресторатор і суддя шоу «Майстер Шеф» Ектор Хіменес-Браво поділився рідкісним фото з особистого архіву, на якому показав себе в дитинстві.

Як пише Politeka.net, шоумен порадував шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Ектор вирішив показати фото зі свого минулого.

"Hello з 1991 рік. Побачив фото Дмитра Гордона. Приймаю цей флешмоб! Дивись як ми змінюватися за стільки років, як ніби один день пройшов, так? Як кажуть — люди як вино, з віком тільки краще", -написав Хіменес-Браво.

Він супроводив публікацію знімком, на якому показав, як виглядала в 1991 році. Тоді Ектор був ще підлітком. На фото він позував у білій сорочці і зворушливому светрі. Юний Ектор зворушливо посміхався, дивлячись кудись вдалину.

Шанувальники шоумена не змогли проігнорувати його пост.

"А мені зараз подобається Ектор, вік навпаки фарбує, ви маєте рацію, люди як вино з віком тільки краще", "а Ектор красень в юності і зараз + неймовірно харизматичний", "який гарненький на фото", "красивий хлопець!! Колись був чорнявий!",- пишуть люди.

Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво показав, куди першим ділом вирушив після повернення в Україну.

Як повідомляла Politeka, суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво повернувся в Україну до своєї улюблениці.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво розповів про сімейну трагедію і зізнався, що поміняв би у своєму житті.