У мережі з'явився відеоролик, на якому показали нового героя другого сезону популярного шоу "Маскарад", який готувався до виходу на сцену.
Як передає Politeka.net, на офіційному акаунті шоу в Instagram в деталях показали костюм незвичайного персонажа. На відео зелений Інопланетянин постав у блискучому костюмі, який переливався у світлі софітів. На його голові красувалися величезні навушники. Образ завершував червоний плащ і блискучий пістолет.
Судячи з образу героя, творці костюма надихалися такими фільмами, як "Інопланетянин" і "Марс атакує".
"Загадковий і забавний Інопланетянин. Цікаво, чи зможуть мисливці розсекретити цього супергероя в новому випуску? Дізнаємося вже цієї суботи", - підписали відео автори аккаунта.
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Відзначимо, що зіркові мисливці вже встигли розсекретити деяких героїв другого сезону шоу «Маскарад». Так, під маскою Мавки ховалася відома співачка Руслана Лижичко, а Ельфом був артист балету і чоловік Катерини Кухар Олександр Стоянов.
Нагадаємо, що кадри закулісся шоу "Маскарад" з Єфросиніною і Ткачем потрапили в мережу.
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