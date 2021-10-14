Українська співачка, солістка гурту KAZKA та учасниця нового сезону шоу «Танці з зірками» Олександра Зарицька показала, як викладається на репетиціях.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 29-річна Зарицька опублікувала сторіс з танцювального залу. На першому відео вона позувала перед дзеркалом зі своїм партнером по шоу Юрієм Мєшковим. Зірки виглядали дуже втомленими.

"Якщо я вам скажу, що у нас немає сил навіть знімати сторіс, ви повірите?",- підписала відео зірка.

На другому відео Зарицька засвітила головного хореографа проекту і зірку минулих сезонів шоу, популярного хореографа Олену Шоптенко. Судячи з усього, дівчина ставила парі танець. На відео вона виглядала втомленою, але задоволеною.

"Ось наш тиран у плоті. Але на посмішку у тебе сил вистачає ще", - прокоментувала відео Зарицька, дописавши, що танець буде дуже крутим, коли вони з партнером його вивчать.

Нагадаємо, що Олександра Зарицька в красивій сукні притулилася до партнера: "це щось більше...".

Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька розповіла, чому шостий ефір шоу був найскладнішим: "я дуже хотіла...".

Також Politeka писала, що Олександра Зарицька покрасувалася у ванній, засвітивши величезні синці: "відразу видно...".