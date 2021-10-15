Народна артистка України, актриса і телеведуча Ольга Сумська, яка в молодості прославилася завдяки ролі Роксолани, розбурхала кадрами з сімейного вечора на дні народження мами.

Ольга Сумська показала на серії зворушливих кадрів возз'єднання сім'ї на святі мами на честь її 88-го дня народження. З чоловіком Віталієм Борисюком і дітьми вона влаштувала сімейне застілля для мами. Однак рідної сестри з Ольгою не було.

"Найщасливіші миті в житті ... ❤️ Святкування 88-річчя нашої матусі, Ганни Іванівни! Многая літа, рідна! Моя душа, мій Всесвіт! 🙏 🏻 💋 Сім'я в обіймах любові! Спасибі сердечно всіх вас, друзі за теплі привітання! Зі святом!» - написала Ольга під сімейними кадрами зі своїм чоловіком і дітьми.

Шанувальники ж помітили, що в цей щасливий день не було рідної сестри Ольги, Наталії:

"Прекрасна сім'я; чому без Наталки?; Щирі вітання, тільки Наталії не вистачає в сімейному колі; яке щастя!!!Матуся красуня!!!Хай береже її Господь; а де ж Наталя, викреслила з життя?; Вітаю, всіх благ)), а де Наталя, ваша сестра, на такому святі?; Яка красива у вас мама👏 👏; мама красуня 😍 довгих років».

Зазначимо, раніше Сумська зізналася, що не змогла зберегти з сестрою Наталією близькі стосунки.

В інтерв'ю вона не стала розповідати головну причину, проте згадала, що Наталя дорікає її за те, що Ольга знімається в серіалах, які продаються в Росію. За словами Ольги зрозуміло, що не тільки це стало причиною розбрату, але цей факт став вагомим у розбраті двох сестер-актрис.

"Ти знімаєшся в українському кіно, де є українські продюсери, українські актори, і заїжджі російські колеги-актори. Ти можеш передбачити, що це буде в Росії? Коли я знімалася в кріпосній, вони голосно кричали, що в Росію не продадуть. Ну то що? І ось, коли сьогодні кріпосна вже третій сезон, вони запросили на головну роль актрису з Росії...",- розповідає Ольга Сумська.

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