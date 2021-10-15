Український актор, спортсмен і колишній стриптизер Олексій Суровцев, який брав участь у шоу "Танців з зірками-5", здивував новими кадрами на своїй сторінці в Instagram
Як пише Politeka.net, Олексій Суровцев знімався в серіалах «Коп» і «Слід». Кадрами зйомки нових серій останнього він поділився на своїй сторінці в Instagram.
Суровцев з'явився зі слідом "удару" на обличчі, який йому якраз майстерно наносила гример.
"Не встиг прийти на роботу, а мене побили", - підписав він кадри.
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Ситуація з ковідом на межі, Україна рухається за "італійським" сценарієм: попередження МОЗ
Кошовий всерйоз задумався про відхід з "Квартал 95", вже знає куди: "Хочу зніматися в..."
"Мастер Шеф" Мартиновська розкрила рецепт оселедця під шубою, як зі шведського ресторану: "Це шедевр"
Судді "Майстер Шеф" Мартиновська і Ярославський оголосили про подію, яку всі чекали: "Нарешті"
"Кажуть, Римаря побили. Не кажуть Хто, але хтось побив", - сказав актор. Як відомо в серіалі "Слід" він грає головного героя Тараса Римаря - майора спецназу, старшого оперуповноваженого, слідчого-оперативника.
Також фото з "подряпаною" щокою Суровцев виклав в окремому пості, схоже єлемент образу йому сподобався.
Нагадаємо, учасник "Танців з зірками" Суровцев розповів про важке розлучення після 12 років шлюбу: "продовжую любити"
Як повідомляла Politeka, трагедія в родині Олексія Суровцева, актор важко пережив втрату: "боляче від безсилля"
Також Politeka писала, що Суровцев стривожив своїм виглядом після невдачі в "Танцях з зірками": "втомився, розірваний, розчарований"