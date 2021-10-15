Український актор, спортсмен і колишній стриптизер Олексій Суровцев, який брав участь у шоу "Танців з зірками-5", здивував новими кадрами на своїй сторінці в Instagram

Як пише Politeka.net, Олексій Суровцев знімався в серіалах «Коп» і «Слід». Кадрами зйомки нових серій останнього він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Суровцев з'явився зі слідом "удару" на обличчі, який йому якраз майстерно наносила гример.

"Не встиг прийти на роботу, а мене побили", - підписав він кадри.

"Кажуть, Римаря побили. Не кажуть Хто, але хтось побив", - сказав актор. Як відомо в серіалі "Слід" він грає головного героя Тараса Римаря - майора спецназу, старшого оперуповноваженого, слідчого-оперативника.

Також фото з "подряпаною" щокою Суровцев виклав в окремому пості, схоже єлемент образу йому сподобався.

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