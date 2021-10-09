Украинский актер, спортсмен и бывший стриптизер Алексей Суровцев, бывший участник шоу "Танців з зірками-5", рассказал, как пережил болезненный разрыв с женой.

Об Алексее Суровцеве заговорили с новой силой после его участия в шоу "Танців з зірками-5", пишет Politeka.net.К сожалению, артист покинул шоу после четвертого эфира.

В программе "Зірковий шлях" решили взять интервью у артиста, затронув самые личные темы. В частности, актер рассказал, как пережил развод.

В сюжете говорится, что на первый взгляд может показаться - у Алексея Суровцева в жизни было много женщин, но на самом деле - нет, только долгие отношения, и почти все официальные. За плечами актера уже три брака, один из которых гражданский. Впервые мужчина женился еще студентом.

По словам Суровцева, он познакомился с первой женой, когда еще учились в институте физкультуры.

"Красивая, высокая, модель. На то время модель - это было круто. Учитель английского языка в школе", - рассказал экс-участник Суровцев.

Спустя пять лет пара поженилась, а через год Алексей ушел, ведь быт "съел" отношения. После этого артист завязал отношения с Ксенией, которая также была танцовщицей.

Пара поженилась и прожила вместе 12 лет. По словам артиста, это был сложный развод.

"Я продолжаю любить, как человека. Безумно. Она очень классная, мы всегда друг друга поддерживаем... но для меня женщина должна оставаться в моем мозгу оставаться женщиной - не сестрой, она стала для меня сестрой", - поделился артист.

Уже 2,5 года актер женат на бодибилдерше Анне.

Напомним, Суровцев после вылета с "Танців з зірками" сообщил о расставании с "любимой".

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