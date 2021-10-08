Украинский актер, спортсмен и бывший стриптизер Алексей Суровцев, который принимал участие в шоу "Танці з зірками-5" рассказал о семейной трагедии.
Алексей Суровцев признался, что он очень семейный человек, поэтому о потерях он не может вспоминать без слез, пишет Politeka.net.
В интервью в программе "Зірковий шлях" бывший стриптизер рассказал, о трагедии после которой он не может отойти до сих пор. В сюжете говорится, что в ноябре прошлого года после 25 лет борьбы с тяжелой болезнью Паркинсона из жизни ушел отец артиста.
"Он находился в больнице какой-то период времени... Мы его должны были забрать из больницы на Новый год, и до нового года он немножко не дожил", - поделился актер.
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По словам Алексея Суровцева, о смерти отца он узнал от брата.
"Я как раз в то время приехал в гости в Днепр. К сожалению, карантинные ограничения не позволили нам попасть к нему в больницу", - поделился спортсмен.
"Больно от бессилия, что ничего нельзя было сделать", - рассказал артист.
По словам Суровцева, отцу с каждым разом становилось все хуже и перед смертью он уже не мог нормально оценивать реальность. Правда, иногда наступали просветления, и отец даже узнавал близких, которые к нему приходили - он улыбался.
Напомним, Суровцев встревожил своим видом после неудачи в "Танцях з зірками"
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