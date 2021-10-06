Украинский актер, спортсмен и стриптизер Алексей Суровцев озадачил поклонников усталым видом на новом фото, которым он поделился в своем Инстаграм.

Об этом пишет Politeka.net. Суроцвев, который до недавнего времени участвовал в проекте «Танці з зірками», однако вылетел после четвертого эфира, поделился с поклонниками новым постом.

В нем он показал свое черно-белое фото, сделанное крупным планом.

«По глазам можно много чего узнать о человеке: о его настроении, о его планах, о его физическом и эмоциональном состоянии, о чем человек думает, о его характере и образе жизни.

Что вы видите в моих глазах?», - поинтересовался артист у поклонников.

Многие отметили, что Суровцев выглядит усталым и измотанным.

«Устал, разорван, разочарован», - написала одна из подписчиц Алексея.

«Все в точку», - ответил на этот комментарий сам Суровцев.

В других комментариях люди писали:

«Нужна перезагрузка», «Желание не возвращаться на танцы с зiрками)», «Разочарование! Желание поменять все в жизни», «Вижу мечты об отпуске на острове!», «Немного усталости и сожаления», «Глубину, которую нужно разгадать. В ней есть много чего», «Эмоциональное, возможно и физическое выгорание. Пора в тёплые края на перезагрузку».

Со многими из этих предположений Алексей согласился.

Напомним, Суровцев после вылета с "Танців з зірками" сообщил о расставании с "любимой".

Как сообщала Politeka, Суровцев после вылета из "Танців з зірками" признался, чего на самом деле боялся.

Также Politeka писала, что Суровцев после вылета из "Танців з зірками" раскрыл, почему его никто не спас.