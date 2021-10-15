Украинский актер, спортсмен и бывший стриптизер Алексей Суровцев, который участвовал в шоу "Танців з зірками-5", удивил новыми кадрами на своей странице в Инстаграм

Как пишет Politeka.net, Алексей Суровцев снимался в сериалах «Коп» и «След». Кадрами съемки новых серий последнего он поделился на своей странице в Инстаграм.

Суровцев появился со следом "ушиба" на лице, который ему как раз искусно наносила гример.

"Не успел прийти на работу, а меня побили", - подписал он кадры.

«Говорят, Рымаря побили. Не говорят кто, но кто-то побил», - сказал актер. Как известно в сериале «След» он играет главного героя Тараса Рымаря - майора спецназа, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника.

Также фото с "поцарапанной" щекой Суровцев выложил в отдельном посте, похоже єлемент образа ему понравился.

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