Фіналістка конкурсу "Міс Україна-2021" Аліна Ляшук, яка не змогла влаштувати своє особисте життя на шоу "Холосятк", схоже вирішила спробувати новий підхід і стати героїнею "Холостячки"

Як передає Politeka.net, хоча герой проекту" Холостяк" не зміг відповісти взаємністю на почуття дівчини. Полярність Аліни Ляшук в мережі після появи на популярних шоу виросла (дівчина також була учасницею "Х-Фактора". Зараз на сторінку Аліни підписані 298 тисяч користувачів мережі.

"Почула сьогодні фразу" живіть смачно " 😍 і це явно не про їжу! Тому бажаю кожному смакувати своє життя!» ,- написала дівчина в новому пості на своїй сторінці в Instagram.

Такий текст вона супроводила ствоим фото з короткою кофтині і хештегами: #ідеальная_холостячка #missukraine2021, ніби натякаючи, що не проти стати новою героїнею шоу «Холостячка».

Відзначимо, в Україні поки вийшло два сезони проекту. Головною героїнею першого була актриса Ксенія Мішина, а в другому шукає коханого співачка Злата Огневич.

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