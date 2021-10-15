Українська співачка, героїня другого сезону шоу «Холостячка», Злата Огневич влаштувала забавну зйомку на вулиці і привернула увагу до себе завдяки завзятим танцям.

Виконавиця активно веде Instagram вже не перший рік, проте після участь у проекті «Холостячка» на зірку обрушилося багато коментаторів. Майже кожен образ Злати, її поведінку на зйомках і просто Сторіси з відпочинку критикують багато людей.

Злата на хейт не реагує, а своїх фанатів просить бути терпиміше – багато хто шукає натяки в поведінці Злати, щоб дізнатися, чи є у неї тепер коханий. Про це стане відомо тільки фіналу шоу.

Сама Огневич ж тільки виставляє нейтральні публікації в Instagram. Однією з таких став ролик, в якому співачка прогулюється по місту в незвичному для себе вбранні. Крихітний топ з безліччю лямок в поєднанні з розстебнутим нюдовим піджаком виглядав вельми привабливо.

Раніше в Instagram у знаменитості з'явилося фото, на якому вона постала в розкішній чорній сукні з пір'ям на плечах. Злата виглядала чудово, а в її руках красувалася троянда. Волосся артистка зібрала, що зробило її образ по-справжньому вечірнім і привабливим.

"Час троянд наближається...сьогодні-затишний осінній вечір, є натхнення для глибоких думок", - підписала фото зірка.

У коментарях співачці залишили масу приємних слів і відгуків.

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