Украинская певица, героиня второго сезона шоу «Холостячка», Злата Огневич устроила забавную съемку на улице и привлекла внимание к себе благодаря задорным танцам.

Исполнительница активно ведет Инстаграм уже не первый год, однако после участие в проекте «Холостячка» на звезду обрушилось много комментаторов. Почти каждый образ Златы, ее поведение на съемках и просто Сторисы из отдыха критикуют много людей.

Злата на хейт не реагирует, а своих фанатов просит быть терпимее – многие ищут намеки в поведении Златы, чтобы узнать, есть ли у нее теперь возлюбленный. Об этом станет известно только финала шоу.

Сама Огневич же только выставляет нейтральные публикации в Инстаграм. Одной из таких стал ролик, в котором певица прогуливается по городу в непривычном для себя наряде. Крошечный топ с множеством лямок в сочетании с расстегнутым нюдовым пиджаком смотрелся весьма привлекательно.

Ранее в Инстаграм у знаменитости появилось фото, на котором она предстала в роскошном черном платье с перьями на плечах. Злата выглядела превосходно, а в ее руках красовалась роза. Волосы артистка собрала, что сделало ее образ по-настоящему вечерним и притягательным.

«Время Роз приближается…Сегодня - уютный осенний вечер, есть вдохновение для глубоких мыслей», - подписала фото звезда.

В комментариях певице оставили массу приятных слов и отзывов.

Напомним, Огневич после конфуза с нарядами из "Холостяка" заметили в "старом" платье: "У Ксюши были интереснее"

Как сообщала Politeka, Злата Огневич растрогала кадрами из «Холостячки», заставив говорить о себе: «Время роз приближается…»

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