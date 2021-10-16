Українська співачка, героїня другого сезону шоу «Холостячка», Злата Огневич поділилася яскравими кадрами зі зйомок последего ефіру і вразила обраним сміливим образом.

У новому ефірі Злату вирішило вразити відразу кілька учасників своїми вчинками під час побачень на Кіпрі. Причому дівчина в черговий раз сама відзначилася перед чоловіками, вибравши сміливий образ з відкритим декольте.

"Діліться враженнями від сьогоднішнього епізоду #Холостячка ✈ тепер мене пов'язують з Кіпром дуже хвилюючі події ✈ ️ ✈ А скільки ще таких яскравих подій попереду!!! Голова обертом йде 🙈 » - висловилася Злата про останній ефір.

Шанувальники почали активно коментувати побачене:

"Дякую, що вигнала цього неприємного з першого ефіру Сашу... 😉 ✊ 🍾 ; Ти дуже сильно переграєш!!! Будь собою, як була Ксенія Мішина!; 😁 Ромео красень здивував так здивував, молодець; до Дімі поки у Вас найсильніші почуття; залишайся завжди такою ж, яка ти є; як пазли склалися з Дімою; Злата ти сама зваблива і сліпуче дівчина».

Виконавиця активно веде Instagram вже не перший рік, проте після участь у проекті «Холостячка» на зірку обрушилося багато коментаторів. Майже кожен образ Злати, її поведінку на зйомках і просто Сторіси з відпочинку критикують багато людей.

Злата на хейт не реагує, а своїх фанатів просить бути терпиміше – багато хто шукає натяки в поведінці Злати, щоб дізнатися, чи є у неї тепер коханий. Про це стане відомо тільки фіналу шоу.

Нагадавши, Огневич після конфузу з нарядами з "Холостяка" помітили в "старій" сукні: "у Ксюші були цікавіше"

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич зворушила кадрами з "Холостячки", змусивши говорити про себе: "час троянд наближається...»

Також Politeka писала, що Злата Огневич чесно зізналася, навіщо стала "Холостячкою": "що вона собі дозволяє?"