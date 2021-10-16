Українська співачка, героїня другого сезону шоу «Холостячка», Злата Огневич поділилася яскравими кадрами зі зйомок последего ефіру і вразила обраним сміливим образом.
У новому ефірі Злату вирішило вразити відразу кілька учасників своїми вчинками під час побачень на Кіпрі. Причому дівчина в черговий раз сама відзначилася перед чоловіками, вибравши сміливий образ з відкритим декольте.
"Діліться враженнями від сьогоднішнього епізоду #Холостячка ✈ тепер мене пов'язують з Кіпром дуже хвилюючі події ✈ ️ ✈ А скільки ще таких яскравих подій попереду!!! Голова обертом йде 🙈 » - висловилася Злата про останній ефір.
Шанувальники почали активно коментувати побачене:
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"Дякую, що вигнала цього неприємного з першого ефіру Сашу... 😉 ✊ 🍾 ; Ти дуже сильно переграєш!!! Будь собою, як була Ксенія Мішина!; 😁 Ромео красень здивував так здивував, молодець; до Дімі поки у Вас найсильніші почуття; залишайся завжди такою ж, яка ти є; як пазли склалися з Дімою; Злата ти сама зваблива і сліпуче дівчина».
Виконавиця активно веде Instagram вже не перший рік, проте після участь у проекті «Холостячка» на зірку обрушилося багато коментаторів. Майже кожен образ Злати, її поведінку на зйомках і просто Сторіси з відпочинку критикують багато людей.
Злата на хейт не реагує, а своїх фанатів просить бути терпиміше – багато хто шукає натяки в поведінці Злати, щоб дізнатися, чи є у неї тепер коханий. Про це стане відомо тільки фіналу шоу.
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