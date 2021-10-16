Украинская певица, героиня второго сезона шоу «Холостячка», Злата Огневич поделилась яркими кадрами со съемок последего эфира и впечатлила выбранным смелым образом.

В новом эфире Злату решило впечатлить сразу несколько участников своими поступками во время свиданий на Кипре. Причем девушка в очередной раз сама отличилась перед мужчинами, выбрав смелый образ с открытым декольте.

«Делитесь впечатлениями от сегодняшнего эпизода #Холостячка 🌹 Теперь меня связывают с Кипром очень волнительные события ✈️🙌🏾 А сколько ещё таких ярких событий впереди!!! Голова кругом идёт 🙈» - высказалась Злата о последнем эфире.

Поклонники принялись активно комментировать увиденное:

«👏Спасибо, что выгнала этого неприятного с первого эфира Сашу... 😉✊🍾; Ты очень сильно переигрываешь!!! Будь собой, как была Ксения Мишина!; 😁 Ромео красавчик удивил так удивил, молодец; К Диме пока у Вас самые сильные чувства; Оставайся всегда такой же, какая ты есть; как пазлы сложились с Димой; Злата ты самая обольстительная и ослепительно девушка».

Исполнительница активно ведет Инстаграм уже не первый год, однако после участие в проекте «Холостячка» на звезду обрушилось много комментаторов. Почти каждый образ Златы, ее поведение на съемках и просто Сторисы из отдыха критикуют много людей.

Злата на хейт не реагирует, а своих фанатов просит быть терпимее – многие ищут намеки в поведении Златы, чтобы узнать, есть ли у нее теперь возлюбленный. Об этом станет известно только финала шоу.

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Как сообщала Politeka, Злата Огневич растрогала кадрами из «Холостячки», заставив говорить о себе: «Время роз приближается…»

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