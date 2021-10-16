Відомий ресторатор і суддя «Майстер Шеф» Ектор Хіменес-Браво здивував зізнанням про проблеми з харчуванням, які серйозно зіпсували його здоров'я.

Як пише Politeka.net, шоумен колумбійського походження в новому пості на своїй сторінці в Instagram розповів про те, що до недавнього часу не любив їсти. Ектор пояснив, що ця проблема у нього з дитинства.

За словами Хіменес-Браво, його мати вичитала в журналах про користь риб'ячого жиру. Однак, так як у їх сім'ї не було грошей на його покупку в капсулах, вона сама почала варити густий бульйон з риб'ячих голів і робити з нього суп на сніданок дітям.

Ектор зізнався, що ненавидів цей суп, і щоранку його нудило через цю страву. З тих пір шеф-кухар не любить будь-яку дуже жирну і насичену їжу.

Крім того, до останнього часу ресторатор відмовлявся снідати вранці, випиваючи тільки каву. Така звичка призвела до плачевних результатів.

«До чого це призвело ви вже знати: погане самопочуття, тривожний сон, поганий шкіра, зайва вага, доктор поставив мені діагноз — ожиріння і розлад харчової поведінки...Все це, тому що я неправильно харчувався. Я полюбив спорт, сніданок і правильне харчування, тому що завтра міг статися інсульт. Дуже шкодую, що не любив цього раніше», - написав Хіменес-Браво.

Він закликав шанувальників не повторювати своїх помилок і харчуватися правильно.

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