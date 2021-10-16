Відома співачка і колишня учасниця шоу "Танці з зірками" Lida Lee (Лідія Скорубська) поділилася враженнями від зйомок на проекті «Співають всі!».
Напередодні фіналу популярного пісенного проекту співачка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.
Так, Ліда Лі нагадала, що зйомки шоу проходили ще влітку.
"Як же приємно переглядати відео того періоду. Ми знайомилися, спілкувалися, співали, разом натискали на кнопки, захоплювалися учасниками, знімали в перервах смішні відео на пам'ять... Як вже неодноразово говорила, були одним дружним табором, ось така ось сотня!", - розповіла співачка.
Вона додала, що перший сезон проекту "Співають всі!" вийшов дуже позитивним і яскравим.
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Ліда Лі також поділилася кадрами зі зйомок, на яких вона щосили веселиться і дуріє з іншими зірками, які взяли участь у проекті.
Співачка додала, що фінал шоу буде грандіозним.
"Можу сказати від себе точно - це буде гідно вищих похвал!",- запевнила Ліда Лі.
Нагадаємо, Lida Lee не змогла розлучитися зі своїм партнером після вильоту з шоу.
Як повідомляла Politeka, продюсер "Танців з зірками" показав, як Lida Lee з партнером переживали виліт з шоу.
Також Politeka писала, що Lida Lee, з якою Монатік несподівано розірвав контракт, побешкетувала в пінній ванні.