Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова і відома українська актриса Анна Саліванчук, яка запам'яталася за яскравою роллю у фільмі "Свінгери", показала свій відпочинок з дитиною.

Як пише Politeka.net, зараз Саліванчук насолоджується відпочинком з дітьми. Втім, в нових сторіз на своїй сторінці в Instagram, вона визнала, що такий відпочинок не завжди буває ідеальним, адже малюки швидко втомлюються і бувають примхливими.

"Гуляти з дитиною-це цілий експірієнс. Я так хотіла довго і багато гуляти, а він вже втомився. І все: "я хочу спати! Я хочу їсти!». Насолоджуємося тим, що є", - розповіла Ганна.

Пізніше, вже ввечері вони вирушили в купальню.

"Як то кажуть, Останній день купаюся. За традицією ми вечірок проводимо насолоджуємося в басейні і в лазні. Тому що завтра вранці у нас новий експірієнс", - поділилася планами Саліванчук.

На кадрах можна побачити, що вона відправилася плавати в стильному рожевому купальнику. Наряд з оригінальним ліфом виглядав дуже завзято і яскраво.

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