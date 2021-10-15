Жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова и известная украинская актриса Анна Саливанчук, которая запомнилась по яркой роли в фильме "Свингеры", рассказала о тяжелом периоде.

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук рассказала о сложном периоде в интервью DOROTYE. Год с 35 по 36 лет оказался для актрисы самым трудным, поскольку она перенесла сложную операцию на костном мозге. Также она рассказала, откуда появился шрам на её шее.

"Самая большая сложность в 35 лет потерять зрение актрисе и маме двоих детей. Никите было как раз 7 месяцев, мы как раз вернулись с первого нашего путешествия с ним. Поехали в путешествие чтобы возобновить семейную хорошую атмосферу, и это реально очень сильно помогло...И я встаю, и не могу встать. Полностью у меня онемела правая рука, я не могу повернуть голову, ничего. И я иду к врачу", - рассказала актриса.

Саливанчук подметила, что у неё раньше были проблемы со спиной, но таких - нет. Она думала, что это обойдется лишь массажем, однако это помогло всего на полдня, а дальше стало еще хуже. Ей пришлось пойти к нейрохирургу, и после МРТ его удивил результат.

"Я такого еще не видел в 35 лет, говорит нейрохирург. Вам срочно нужно делать операцию. И тут на меня надевают корсет...На шейном позвоночнике мне удалили 2 грыжи, 1 диск и вставили титановую пластину. Это спинной мозг почему пропало зрение, а это очень опасно. Я могла остаться овощем", - призналась Анна Саливанчук.

"После операции, как я почувствовала руку и появилось зрение я побежала домой и подняла Никиту и плакала от того, что я могу держать его на своих руках. Это были страшных два месяца...", - подитожила актриса.

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