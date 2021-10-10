Супруга продюсера "Квартал 95" Александра Божкова и украинская актриса Анна Саливанчук, впечатляет своих поклонников в социальной сети Инстаграм не только кадрами из фотосессий, но и интересными замечаниями.
Актриса Анна Саливанчук начала вести свою страницу в Инстаграм довольно давно. Активно пополняя свой профиль новыми кадрами, звезда начала также рассказывать о своей жизни и выводах, которые делает во время разных ситуаций, в том числе и конфликтных.
Нередко актриса сопровождает свои фото разными притчами, цитатами и высказываниями психологов или поэтов. В этот раз Анна обозначила несколько принципов любви к себе.
Первым стал пункт обучения любви к себе, которая гарантирует уверенность. Далее Анна подметила, что важно научиться и хватить себя, благодарить.
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«Берите ответственность за свои решения и не отступайте, если это ваша настоящая цель. Прекратите сравнивать себя с другими. Вы уже уникальны. Будьте честны, открыты и откровенны с собой и в своих желания. Простите себя за свои ошибки. Прекратите анализировать прошлое.
Цените свои способности и навыки. Оценивайте себя по достоинству. Учитесь смотреть на мир вокруг вас, принимайте и познавайте его и себя. Следуйте подсказкам своего сердца, и ваш выбор всегда будет верным» - высказалась Саливанчук.
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