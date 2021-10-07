Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук часто показывает на своей странице в Инстаграм довольно личные кадры, рассказывая о себе.

Анна показывает в Инстаграм не только постановочные кадры. Артистка любит общаться с аудиторией, поэтому нередко публикует фото и видео со своими преображениями. В этот раз актриса рассказала о подтяжке кожи.

Поскольку Анна – медийная личность и часто посещает разные мероприятия, она усердно следит за собой. После вторых родов Саливанчук также активно занималась в спортзале, чтобы вернуть прошлую форму.

А чтобы лицо было таким же ухоженным, что и раньше, Анна решила сделать процедуру по подтяжке кожи без вмешательства пластического хирурга.

«Это реальность сегодняшних дней! SMAS - это процедура, в которой реализованы самые современные технологии. Вы сможете вернуть коже упругий и подтянутый вид Самое приятное, что эффект виден уже после 1 процедуры!

Уже прошло три недели, как я себе сделала Smas лифтинг и вижу очень хороший результат. Моя кожа стала намного лучше, на вид свежее, ушла отечность и мелкие морщинки. Да, лифтинг процедура дорогая. Хотя она действительно стоит своих денег» также подметила Анна.

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