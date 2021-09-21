Актриса Анна Саливанчук, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, заговорила об исполнении желаний

Анна Саливанчук является довольно популярной актрисой, причем звезда очень любит свою работу и отдает все время новым ролям. Свободное же время Анна полностью посвящает семье и показывает в Инстаграм, как обычно проходит ее день с детьми.

Нередко Саливанчук говорит о позитивном настрое, благодарности и о том, как вернуть себе уверенность. В этот раз Анна ответила на вопрос о том, как исполнить свое желание. Ведь это зависит не только от того, какие действия предпринять для их осуществления.

«Есть много нюансов, которые могут мешать своевременному их исполнению. Вот несколько моих рекомендаций.

1. Определитесь. Поймите для себя четко, чего же вы на самом деле хотите. ⠀

2. Почувствуйте удовольствие от исполненного желания. Почувствуйте, что ваше желание исполнилось. Визуализируйте результат вашего желания.

3. Занимайтесь любимыми делами. Когда вы занимаетесь тем, что вам по душе, вы таким способом наполняете себя положительной энергией.⠀

4. Общайтесь с людьми, которые вас поддерживают. Которые стремятся к чему-то лучшему. Ведь от того, кто вас окружает зависит и ваши успехи в жизни.

5. Занимайтесь физической активностью. От состояния вашего тела и от уровня энергии в теле зависит то, насколько быстро вы сможете продвинуться к своей мечте.

6. Акцентируйте свое внимание на свои маленькие победы.Таким образом вы еще больше поверите в себя и свой успех.

7. Отпустите свое желание. Не акцентируйте свое внимание на том, что у вас чего-то нет. Отпустите и вы притянете желаемое.

8. Позвольте позитивным переменам прийти в вашу жизнь. Отпустите все ненужное, что мешает вам двигаться к своей мечте» - высказалась Анна о том, как получить желаемое.

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