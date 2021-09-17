Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, поделилась секретом, как повысить себе самооценку

36-летняя звезда опубликовала новое фото в Инстаграм, на котором предстала в пикантном образе. Анна продолжает делиться с поклонниками своими философскими мыслями и раздавать советы, как жить, передает Politeka.net.

Появившись на черно-белом снимке в шелковом платье-ночнушке на тонких бретелях, Саливанчук раскрыла рецепт хорошего настроения.

"Давайте усилим веру в себя и создадим сильный позитивный настрой. Составьте список своих достижений за этот год. Это может быть что-то небольшое, но важное для вас. Также можете по желанию написать все достижения, которые помните за свою жизнь. Далее прочитайте эти строки себе перед зеркалом и после каждого пункта скажите себе: "Если я это смогла, то смогу достичь гораздо большего успеха в своей жизни", - говорится в подписи.

За короткое время пользователи успели поставить несколько тысяч "лайков".

Отметим, последний год выдался для Анны очень трудным. Девушка родила второго ребенка и перенесла сложную операцию на позвоночнике. Недавно она поделилась трудностями, с которыми столкнулась накануне госпитализации. За несколько дней до операции у нее пропало зрение - грыжа давила на костный мозг. Однако, теперь звезда полностью выздоровела и вернулась к работе, успевая проводить время с мужем и детьми.

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