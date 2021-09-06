Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, поделилась личными переживаниями

35-летняя звезда сериала "Однажды под Полтавой" призналась, почему не спит ночами и плачет. Об этом актриса рассказала в своих новых "сториз" в Инстаграм, которые записала в одну из таких бессонных ночей, передает Politeka.net.

На кадрах девушка предстала со своим младшим сыном Никитой, которому на днях исполнился годик. Недавно малыш температурил, и Анна не отходила от него ни на шаг даже ночью. Теперь же, судя по всему, мальчику хотелось поиграть, и он снова не давал своей маме спать.

"Доброй ночи, друзья. Без пяти четыре... я уже час не сплю. Никита какой-то очень беспокойный, наверно, снова зубы. "Муркает" каждые десять минут, хочет, чтобы его обнимали и целовали. Сна нет. Хочется порыдать, пожалеть себя, я так устала... Да, я утром возьму себя в руки, потому что двое детей, но сейчас у меня нет сил", - поделилась Саливанчук.

Через некоторое время она снова вышла на связь: "Я еще не сплю, я плачу от усталости. Никита смеется, потому что у мамы водичка на лице. Если я завтра отменю тренировку, не удивляйтесь, но я буду стараться быть, просто через два часа еще нужно накормить Глеба (старшего сына Анны, которому шесть лет, - ред.) и отправить в сад".

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