Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, подняла актуальную тему в своем последнем посте

Так, 35-летняя звезда "Однажды под Полтавой" опубликовала свежие фото у себя в Инстаграм, на которых позировала в автомобиле, передает Politeka.net.

Саливанчук показала стильный образ в голубой рубашке и кожаной черной курточке. Актриса решила дополнить пост философскими размышлениями, почему в жизни постоянно возникают проблемы.

"Прекратите убегать от своих проблем. Они вам даны не просто так. Я в этом уже не раз убеждалась. Принять их наличие в жизни не будет легко. Но в этом и есть смысл жизни — сталкиваться с проблемами, учиться, адаптироваться и в конце концов решать их. То есть побеждать. Не получилось усвоить урок? Хорошо, на тебе ещё одну проблему. Когда у меня возникают неприятные обстоятельства, первое, о чем я думаю - где или с кем я поступила плохо? Каждый из нас сталкивается с проблемами и трудностями. Каждый день. Дома, на работе, в отношениях. Мы часто задаемся вопросами, как решить проблему, как решить все проблемы, как избежать их и так далее. А задумывались ли вы над тем, что проблемы и трудности - это нормально, и именно во многом благодаря ним вы такой, какой вы есть?", - спросила в конце жена продюсера "Квартал 95".

Пользователи кинулись отвечать в комментариях, что думают по этому поводу:

"Это точно. Проблемы нужно решать, а не избегать🔥🔥🔥"

"Анна вы красотка😍😍😍"

"Именно так и есть!❤️ Трудности это просто обозначение ситуативности окружающего мира😍 Где будем после преодоления трудностей... это и есть стимул к их преодолению..."

"Либо мы проблему, либо она нас!!! Но Бог не даёт нам испытаний, которые бы мы не преодолели!!!❤️❤️❤️"

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