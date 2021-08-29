Анна Саливанчук, актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, похвасталась новым образом и открыла фанатам глаза на нечто действительно важное

35-летняя звезда "Однажды под Полтавой" заговорила в своем последнем посте в Инстаграм о жизненных приоритетах, передает Politeka.net. Анна сопроводила спич яркими фото, на которых позировала на улице в необычном зеленом платье с оборками (из-за длинной юбки оно чем-то было похоже на цыганское). В руках красотка держала соломенную шляпку. Идеальный макияж и красиво уложенные на одно плечо локоны дополнили страстный лук.

В подписи Саливанчук решила дать украинцам совет, как быстро решить для себя, что на данный момент является самым важным.

"Не знаешь, чего хочешь от жизни? Не представляешь, что делать с проблемами, которые окружили? Попробуй спросить себя, что бы я делал, если бы мне осталось жить полгода? Если действительно обдумать этот вопрос, то проблемы уже не кажутся такими глобальными, а иногда вообще исчезают. А каждый миг жизни заслуживает, чтобы просто его прожить!! Иногда даже без особого смысла. Как только ответ на вопрос будет сформулирован, становится понятно, свою ли Вы проживаете жизнь. Свои ли мечты преследуете. А если оказалось, что нет, то подумайте, что стоит изменить. Жизнь - чистовик", - поделилась она своими философскими мыслями.

За короткое время пользователи успели поставить более тысячи "лайков", а некоторые прокомментировать: "Вы красавица! Восхищаюсь Вами😍"; "За полчаса еще похороны надо успеть организовать 😂".

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