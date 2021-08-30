Известная украинская актриса Анна Саливанчук поделилась советом с украинцами в своём микро-блоге

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук известна как украинская актриса театра и кино. Также её знают как жену продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Анна сыграла в более 40 проектах, в том числе в популярном фильме "Свингеры". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками советами и моментами из жизни.

На этот раз Анна поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На снимке актриса пристально смотрит в камеру и закрывает себя книгой. Она решила порекоммендовать украинцам книги для чтения.

"Давно не было поста с рекомендациями чего-то интересного 🙈

В этот раз это книги.

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Пост обязательный к сохранению👌

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1.Майкл Роуч «Огранщик алмаза». Книга расширяет рамки восприятия этого мира показывая насколько важно не только материальное. Написана автором, который 20 лет провел на Тибете, и стал первым западным человеком, получившим степень "Геше".

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2.Джим Рон «Витамины для ума». Невероятно легкая и мотивирующая книга. «Через пять лет вы будете суммой книг, которые прочитали, и людей, которые вас окружают».

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3.Джон Милтон «Беседа с величайшим сетевиком мира». Читать всем, кто хочет улучшить свои навыки коммуникации и в разы лучше ладить с окружающими людьми.

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4.Эстер Кларисса «Бегущая с волками». Книга для девушек, кто хочет больше понять природу женственности. В ней описаны оооочень глубокие смыслы и цели в жизни женщин в этой реальности.

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5.Ошо «Жизнь.Любовь.Смех.»

Те, кто по-настоящему хотят жить, должны много рисковать. Они должны двигаться в неведомое. Они должны выучить один из самых фундаментальных уроков, что здесь нет дома, что жизнь это есть путешествие - без начала, и конца. Да, есть места, где вы можете отдохнуть, но утром вы должны снова двинуться в путь. Жизнь - это постоянное движение, она никогда не приходит ни к какому концу; вот почему жизнь вечна", - посоветовала Анна Саливанчук.

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